更新版 1-新债招标：中国国开行四期债结果与预期偏差不大，二级稳定一级未起波澜

* 三至七年收益率稍低于预期，但差距有限

* 近期二级市场走势平稳，新债亦未生波澜

* 单支债发行规模不大，投标倍数中规中矩 (新增市场评论等内容)

路透上海9月2日 - 中国国家开发银行 周二上午招标的四期固息增发债，三至七年品种中标收益率略低于预期，10年则基本符合预测均值。近期现券走势平稳，没有新的刺激因素，新债发行市场未起大的波澜。

另外，上述四期债单支发行量为40-50亿元人民币，属于国开行多债同发时的中低水平，因此3-4倍的投标倍数显示需求也仅是中规中矩。

上海一券商交易员表示，今日四期债结果，“跟二级基本持平啊，感觉很平稳。”

不过她指出，如果加上手续费因素，10年等长端收益率已经稍高出二级。唯超过4倍的投标倍数，令整体发行扳回一城。

以下是今日四期债的发行明细：

招标结果 预测值 偏差 投标倍数 发行量

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三年期 4.6423% 4.66% -1.77bp 4.61 40亿元

五年期 4.7874% 4.81% -2.26bp 3.81 50亿元

七年期 4.8954% 4.92% -2.46bp 3.42 50亿元

10年期 4.9511% 4.95% +0.11bp 4.15 40亿元

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.7005%、4.8243%、4.9146%和4.9849%。

今日三年期新债为该行今年第20期债 的第三次增发，五年为19期债 的第五次增发，七年为21期债 的第三次增发，10年为22期债 的首次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、21、22期增发

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发行上限 5/7年：50亿元；3/10年：40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月4日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月3日-9月4日

上市日 9月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留