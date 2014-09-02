更新版 1-新债招标：中国国开行四期债结果与预期偏差不大，二级稳定一级未起波澜

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 三至七年收益率稍低于预期，但差距有限
* 近期二级市场走势平稳，新债亦未生波澜
* 单支债发行规模不大，投标倍数中规中矩 (新增市场评论等内容)
路透上海9月2日 - 中国国家开发银行 周二上午招标的四期固息增发债，三至七年品种中标收益率略低于预期，10年则基本符合预测均值。近期现券走势平稳，没有新的刺激因素，新债发行市场未起大的波澜。
另外，上述四期债单支发行量为40-50亿元人民币，属于国开行多债同发时的中低水平，因此3-4倍的投标倍数显示需求也仅是中规中矩。
上海一券商交易员表示，今日四期债结果，“跟二级基本持平啊，感觉很平稳。”
不过她指出，如果加上手续费因素，10年等长端收益率已经稍高出二级。唯超过4倍的投标倍数，令整体发行扳回一城。
以下是今日四期债的发行明细：
招标结果 预测值 偏差 投标倍数 发行量
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三年期 4.6423% 4.66% -1.77bp 4.61 40亿元
五年期 4.7874% 4.81% -2.26bp 3.81 50亿元
七年期 4.8954% 4.92% -2.46bp 3.42 50亿元
10年期 4.9511% 4.95% +0.11bp 4.15 40亿元
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.7005%、4.8243%、4.9146%和4.9849%。
今日三年期新债为该行今年第20期债 的第三次增发，五年为19期债 的第五次增发，七年为21期债 的第三次增发，10年为22期债 的首次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21、22期增发
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发行上限 5/7年：50亿元；3/10年：40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月4日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月3日-9月4日
上市日 9月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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