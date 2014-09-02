投行观点：沪港通将为环球和中国国内投资者提供结构性机会--高盛

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月2日 - 投行高盛最新中国策略报告称，沪港通很大机会于10月实施，新机制将引领中国A股走向世界舞台，并释放出大量国内投资组合流向香港市场，为环球和国内投资者提供结构性投资机会。
报告指出，对于环球投资者来说，沪港通将创建单一中国市场，而这个市场在全球市值和交易额的排名分别第二及第三，并增加可供投资企业数目855家，额外市值近4万亿美元。根据韩国和台湾的经验，中国A股很可能快将加入环球指标指数。环球投资者可能可以透过A股更有效地投资于中国增长概念。投资者可以在几个方面挑选股票，包括具稀有价值、具GDP代表性、高/稳定收益、QFII拥有权以及适当管理层激励机制的公司。
对于A股投资者来说，现时中国民居将72%投资于房地产、6%于股票，沪港通容许他们分散这种低效的资产配置。从他们的投资行为和需求来看，将来其关注重点会在中型市值增长股，当中包括具重估潜力、于中港两地上市的H股；具国际市场地位的香港蓝筹股以及A股欠缺的家居品牌。
报告并指出，随着沪港通进一步扩容，这个机制会带来更深层意义，包括中港股市会进一步融合，A股和H股估值趋同，开放对市场带来的短期利好，B股历史任务完结并转换为H股，上海与香港之间竞争不再是零和游戏而是重要的双向流动，以及成本基础上升带来的业务挑战。
综合以上意见，高盛推荐20支股票并分成三类，第一类北向选择分别有上汽集团 、贵州茅台 、大秦铁路 、宝钢 、安徽海螺水泥 、天士力 、中国国旅 、复星医药 、上海机场 、中信证券 。
第二类推介为南下股票，分别是汇丰控股 、腾讯控股 、友邦保险 、和记黄埔 、联想集团 、中国光大国际 、康哲药业 、广汽集团 、华能新能源 。
第三类是市场中介类，分别是港交所 和中信证券。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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