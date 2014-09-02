台湾债市：RP利率大致平稳，投信短钱甚多急于找券

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致平稳。交易员表示，月初资金甚多，投信手上满满的短钱急着找券，但对于整体市场利率而言并未造成太大变化，短率大致平稳。
他们表示，近日投信基金的短钱很多，证券商/票券商都接到不少要券的电话，而券源其实也不够，交易商调整利率的意愿不高。整体而言，在月初宽松的环境下，利率并未造成太大的波动。
〞最近晚一点都很多钱丢出来，短钱特别的多。〞一位大型证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，区间亦同上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，大致与上日相似。
本周债券交割或还本：周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割，周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。