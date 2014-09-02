台湾债市：RP利率大致平稳，投信短钱甚多急于找券

路透台北9月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致平稳。交易员表示，月初资金甚多，投信手上满满的短钱急着找券，但对于整体市场利率而言并未造成太大变化，短率大致平稳。

他们表示，近日投信基金的短钱很多，证券商/票券商都接到不少要券的电话，而券源其实也不够，交易商调整利率的意愿不高。整体而言，在月初宽松的环境下，利率并未造成太大的波动。

〞最近晚一点都很多钱丢出来，短钱特别的多。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，区间亦同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，大致与上日相似。