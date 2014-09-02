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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 11:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：最高升至104.79，今天稍晚或测试105

0319 GMT

* 劳动节休市后纽约盘重开前，美元/日圆就已升至新高水平

* 日本出口商未妨碍美元升势，上涨过程中有零星卖盘

* 在这上方须关注从105.00起的卖盘，但同时也有期权布局

* 105.00处料有不少期权，下档初步防守位置为104.50

* 上方有大量停止单，105.50期权聚集位上方有更多停止单--105.45为一年高点

* 8月从101.00上涨以来，传言104.00可能已成为新底部--日本买单强劲 (完)

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