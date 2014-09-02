香港个股：华置拟以最多163亿港元向大股东出售港澳资产，并拟派特别股息

路透香港9月2日 - 香港地产投资公司--华人置业集团 周二宣布，公司控股股东刘銮雄拟向公司收购持有澳门土地的项目公司，及位于尖沙咀新港中心的零售物业及部份停车位等资产，总代价141亿港元，上限为163亿港元；华置并拟在交易完成后向股东派发特别股息。

华置的声明称，将视乎交易完成后之财务及现金流状况，一次或多次向股东分派一笔总额与出售交易所产生的款额相若，但不高于有关金额的款项作为特别中期股息。刘銮雄持有华置的74.99%已发行股本，其所获股息亦将最多。

是次华置拟出售的资产，包括此前因卷入澳门前高官欧文龙贪污案的土地批给合同的澳门五幅土地（发展为“御海.南湾”高档住宅项目的地盘），现已遭澳门政府收回，作价48.3亿港元，并以58亿港元为上限。华置目前正就裁决向澳门中级法院提出上诉。

同时，华置向刘銮雄出售尖沙咀广东道新港中心的零售商场物业及停车位，作价共计92.6亿港元，上限105.1亿港元。此外，华置以2港元象征式代价出售从事贷款融资的中华财务予刘氏。

由于刘銮雄是华置的主要股东，因此构成关连交易，因此须获独立股东批准方可作实。

华置今天早盘股价造好，早盘尾段股价大涨10.67%，报22.3港元。（完）