更新版 2-中国汇市：人民币即期收低购汇偏多，中间价创近三个月低位

* 人民币即期收低 * 中间价创近三个月低位 * 购汇偏多，引发部分美元空头止损 (更新报价和评论) 路透北京9月2日 - 中国人民币兑美元 周二收低。中间价微贬至近三个月低 位，离岸市场人民币走势也较弱，境内购汇偏多，成交价格整体弱势振荡。 交易员称，感觉最近一段时间整体上结购汇平衡，但预期偏向人民币升值，市场积累了 一些美元空头。今天在中间价和离岸价格的引导下美元价格上涨，迫使部分空头止损出局。 “购汇太多了，尾盘（美元）逼空了。”一股份行交易员说，今天有中资大行持续购汇 ，但不清楚是否为客盘需求。 一中资大行交易员说，最近“慢升快贬”还是较为明显，大家看到大行有购汇就会一起 出来买美元，使价格变化较快，而购汇少的时候价格变化要慢很多。 全球汇市方面，美元周二趁市场交投清淡的机会攻克一项期权障碍，兑日圆升至1月以 来高点，欧元兑美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1488 6.1428 -0.10% 中间价 6.1684 6.1680 -0.01% 成交额 144亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.42% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 68 6.1423 6.1491 2014年来即期升贬值幅度 -1.54% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1250 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日 1年期NDF 6.2300/30 6.225 CNH即期 6.1498/08 6.1456 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)