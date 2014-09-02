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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 17:26 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期收低购汇偏多，中间价创近三个月低位

* 人民币即期收低
    * 中间价创近三个月低位
    * 购汇偏多，引发部分美元空头止损

 (更新报价和评论)
    路透北京9月2日 - 中国人民币兑美元 周二收低。中间价微贬至近三个月低
位，离岸市场人民币走势也较弱，境内购汇偏多，成交价格整体弱势振荡。
    
    交易员称，感觉最近一段时间整体上结购汇平衡，但预期偏向人民币升值，市场积累了
一些美元空头。今天在中间价和离岸价格的引导下美元价格上涨，迫使部分空头止损出局。
    
    “购汇太多了，尾盘（美元）逼空了。”一股份行交易员说，今天有中资大行持续购汇
，但不清楚是否为客盘需求。
        
    一中资大行交易员说，最近“慢升快贬”还是较为明显，大家看到大行有购汇就会一起
出来买美元，使价格变化较快，而购汇少的时候价格变化要慢很多。
    
    全球汇市方面，美元周二趁市场交投清淡的机会攻克一项期权障碍，兑日圆升至1月以
来高点，欧元兑美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元           今日              上日        升贬
 即期成交价格                   6.1488            6.1428      -0.10%
 中间价                         6.1684            6.1680      -0.01%
 成交额                         144亿美元                     
                                                              
 日内相对于中间价最大波幅       0.42% (上限±2%)  日高        日低
 日内波动幅度(pips)             68                6.1423      6.1491
 2014年来即期升贬值幅度         -1.54%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1  1250                          
 Y=CFXS>                                                      
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:14   今日              上日        
 1年期NDF                       6.2300/30         6.225       
 CNH即期                        6.1498/08         6.1456      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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