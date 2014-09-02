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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 12:11 BJT

全球金市：黄金跌至近一周低位，因美元上涨

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价格 变动 涨跌%

现货金 1281.81 -5.23 -0.41

现货银 19.42 -0.03 -0.15

现货铂金 1419.49 2.79 0.2

现货钯金 904.5 1.1 0.12

COMEX期金 1283 -4.4 -0.34

COMEX期银 19.475 -0.017 -0.09

汇率

欧元/美元 1.312

美元指数 82.88

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/蔡美珍)
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