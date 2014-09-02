路透基点：招银金融租赁三年期境内贷款规模提高近一倍至2.95亿美元

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，招银金融租赁有限公司的三年期境内定期贷款获得超额认购之后，该公司已将融资规模从1.50亿美元提高近一倍至2.95亿美元。

澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中国信托银行上海分行、汇丰及苏格兰皇家银行为牵头行兼簿记行。额度管理行为中国信托银行。苏皇承贷2,500万美元，其余三家分别承贷3,000万美元。

中国邮政储蓄银行、兆丰国际商业银行苏州分行分别承贷5,000万及3,000万美元，获得牵头行头衔。

彰化银行昆山分行(承贷2,000万美元)、华南银行深圳分行(2,000万美元)、创兴银行汕头分行(1,500万美元)、台湾银行上海分行(1,000万美元)、台湾土地银行上海分行(1,000万美元)、浦发矽谷银行(1,000万美元)、合作金库银行(1,000万美元)，均以主办行身份加入承贷。

永丰银行承贷500万美元，取得安排行头衔。

签约料最快在本周举行。

一如先前的报导，本案最高费用为108个基点，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点。(完)