中国钢铁：8月钢铁PMI环比微跌，连续四个月在荣枯线以下

路透北京9月2日 - 中物联钢铁物流专业委员会最新公布，8月中国钢铁行业PMI(采购经理人指数)为48.4%，较上月回落0.2个百分点，连续四个月保持在50%的荣枯线以下。

刊登在该机构网站的指数报告指出，当前钢市整体依然低迷，在供强需弱的格局之下，“金九”全面好转的预期恐难实现。

“当前钢市弱势难改，主要存在几大利空制约，包括钢厂粗钢产量、库存数量、高炉开工率齐上升以及需求疲弱、成本支撑力减弱，业内对钢市‘金九’的预期不强。”报告称。

不过，钢企的生产热情仍高涨。8月钢铁行业生产指数续升至54.3%，较7月上升3.6个百分点，达到2013年3月以来的最高。与此同时，和生产活动相关的采购活动也呈现明显的上升势头。当月，钢铁行业采购量指数升至近11个月以来的最高点。

报告称，由于生产原料价格跌幅大于钢价跌幅，为钢企带来盈利空间，导致钢企生产活跃度明显提高，国内粗钢产量再度回升。预计后期钢厂将会继续加大生产力度，钢铁产量仍将居高不下，供应矛盾有加剧的态势。

而钢市需求的疲软却难以改观。8月钢铁行业新订单指数降幅扩大，较上月下降4.5个百分点至近六个月以来的最低，显示当前国内钢材消费强度逐步下降，钢企出货难度进一步加大。但钢铁行业新出口订单却重回扩张区间，显示当前国内出口形势较前期有所好转。

此外，钢铁原料成本的支撑力持续下降。8月钢铁行业购进价格指数跌至34.8%，较上月回落7.5个百分点。该指数自今年以来一直在50%以下的收缩区间内弱势震荡。