中国债市动态：现券收益率微降，央行单日净投放机构心态稳定

路透上海9月2日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率稳中微跌。央行公开市场今日仍为净投放，且部分新股申购资金解冻，流动性维持宽裕格局，一级国开行新债发行结果基本接近预期，二级现券及IRS亦未脱区间震荡走势。

“公开市场没太大变化，资金面也比较宽松，短期内现券很难有大的波动。”华南一商业银行交易员称。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

上海一商业银行交易员表示，市场有传言8月份四大行新增人民币贷款仍不力，仅1,000多亿元人民币左右的规模，带动现券收益率微跌了1-2个bp，感觉市场还在慢慢回吐前期部分获利，考虑近期宏观经济数据等支持债市，后续券价仍有向上空间，但幅度可能不会太大。

中国证券报周二援引多家机构预计，8月金融机构新增贷款或为7,000亿元左右。分析人士认为，不良资产压力上升、存款大幅流失和监管趋紧对商业银行信贷投放力度影响较明显，虽然贷款投向和结构有望进一步改善，但8月新增贷款可能仍不及市场预期。

一级市场上，国家开发银行 早间招标的四期固息增发债，中标收益率基本接近或略低于预期，其中三年期中标收益率为4.6423%，市场预测均值落在4.66%。

上周申购的新股资金本周二和周三将陆续解冻，累积资金冻结规模达8,465.2亿元。

资金方面，银行间货币市场主要回购利率 周二未脱跌势，其中14天品种延续上日约20个基点(bp)的降幅。交易员表示，第三轮新股IPO申购资金开始解冻，且央行公开市场单日正回购力度尚可，均助力今日资金面呈现宽松格局。

剩余期限约2.60年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为4.65%，上日尾盘为4.66%。