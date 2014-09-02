日本债市：日股上扬拖累日债走低，10年期新债标售逊于预期

日本财务省本月将新发行债券的期限延长了三个月，还款日定在9月22日，与大批日本公债季度赎回的日期重叠。

日本公债投资者广泛预计，10年期公债发售将顺利进行，因市场预计日本央行将继续在资产购买计划下购买各天期的公债。

最低得标价格99.80，得标收益率0.521%，中标率为63.463%。衡量需求的投标倍数为3.58倍，但低于上次发售时的4.29倍。

平均得标价格与最低价格差距也从上月发售交易中的0.01扩大至0.03。

结果公布之后，五年期公债收益率 持平，报0.155%，当前10年期公债 收益率升1个基点，至0.500%，中午时为0.490%。

上午交易尾段，20年期公债 和30年期公债 收益率均上升1.5个基点，分别至1.340%和1.640%。

10年期主力9月公债期货 跌0.09点至146.14，上午时段持平。(完)

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.160% +0.5 0.155%

10年期公债 0.500% +1.0 0.490%

20年期公债 1.335% +1.0 1.325%

30年期公债 1.640% +1.5 1.625%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.13 -0.10 146.23

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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