中国新债：国开行周五将招标至多40亿元一年期固息债，工行柜台可分销

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(5日)在银行间市场招标发行至多40亿元人民币固息债，期限一年。在上述招标量之外，并可向工行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额，具体招标时间为9月5日10:00-11:00。
该期债起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。
作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创工行、农行 柜台分销发债等补充方式。(完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。