中国新债：国开行周五将招标至多40亿元一年期固息债，工行柜台可分销

路透上海9月2日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(5日)在银行间市场招标发行至多40亿元人民币固息债，期限一年。在上述招标量之外，并可向工行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额，具体招标时间为9月5日10:00-11:00。

该期债起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。

作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创工行、农行 柜台分销发债等补充方式。(完)

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