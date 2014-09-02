中国新债：进出口行周五将招标发行至多120亿元两期债，一年和五年各半

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(5日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，一年和五年期品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第57及58期债。具体发行条款如下：
57期 58期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息
招标时间 9月5日14:00-15:00 9月5日14:00-15:00
中标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)
起息/缴款日 9月10日 9月10日
分销期 9/5-9/10 9/5-9/10
上市日 9月12日 9月16日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。