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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 13:09 BJT

中国新债：进出口行周五将招标发行至多120亿元两期债，一年和五年各半

路透上海9月2日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(5日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，一年和五年期品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第57及58期债。具体发行条款如下：

57期 58期

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息

招标时间 9月5日14:00-15:00 9月5日14:00-15:00

中标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)

起息/缴款日 9月10日 9月10日

分销期 9/5-9/10 9/5-9/10

上市日 9月12日 9月16日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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