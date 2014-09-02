《中国债市每日综述》国债期货下行影响情绪，短期仍须观望经济数据走向

* 现券午后卖盘增加，收益率由小跌转小涨

* 国债期货下行影响情绪

* 四大行8月信贷数据预期出现变化

* 后市方向仍不明朗，继续观望经济数据走向

路透上海9月2日 - 中国银行间债市现券和IRS周二整体变化依旧不大，但与此前过于平静的市况相比，在国债期货主力合约出现较大跌幅后，午后现券卖盘增加，致收益率仅由小跌转为小涨，唯成交不甚活跃。

交易员称，不排除国债期货受个别机构平仓原因走低影响市况，但现券波动也可能有8月新增信贷将好于预期的影响在内。目前市场对后市方向仍不明朗，需要继续关注信贷、以及更多经济数据等情况。

上海一银行交易员表示，午后现券卖盘有所增加，收益率“比早上上行了1-2bp。(可能)是被国债期货带下来的吧。”

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.610元人民币，较上日结算价下跌0.13元，或0.14%。

不过北京一大型银行交易员指出，国债期货虽有一定领先作用，但午后情绪可能更多受8月新增信贷预期变化影响。因稍早本地媒体称，截至8月28日，四大行新增信贷仅1,250亿元，而随后某知名投行报告却预计8月全月四大行信贷增量近2,500亿元。

“今年信贷数据把市场搞得好乱。但(收益率)变化不大，也有买盘，成交不是那么活跃。”后一交易员称。

本周一公布的中国官方制造业PMI止升回落，但债市所受影响不大。下周将有进出口贸易数据、工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)，以及新增信贷等多项数据将公布。

剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新成交 收益率在4.9200%，上日尾盘为4.9250%。

另外，新债发行市场上，国开行今日上午招标的四期固息增发债，结果与预期相差有限，表现中规中矩。

**七天及14天回购利率继续下行**

银行间货币市场主要回购利率 周二七天和14天品种延续跌势，其中14天期品种略明显。交易员表示，第三轮新股IPO申购资金开始解冻，且央行公开市场单日正回购力度尚可，均助力今日资金面呈现宽松格局。

他们认为，虽然本月资金有扰动因素，不过对流动性前景看法暂稳定；且近日多个期限回购利率开盘价带指导意味，平抑资金价格波动。

“早晨资金宽松，今天有新股申购资金解冻，而且央行公开市场的操作也挺稳定的。”华南一银行交易员称。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

根据路透计算，上周四和上周五申购的八只新股共冻结资金8,465亿元，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加近2,000亿元。

上述银行的交易员并提到，整体看，这个月虽然会有过节、季末等扰动，不过暂对资金前景看法中性偏暖。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,863.48亿元，较上日的8,718.14亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,565.00亿元，上日为7,287.73亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8574 2.8605 -0.31 7,565.00

七天 3.4865 3.5556 -6.91 982.62

14天 3.8855 4.0485 -16.30 164.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 3.9950 -299.50 2,389.20

七天 2.5200 4.0500 -153.00 354.70

14天 3.1000 4.0700 -97.00 39.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9000 +0.00 --

七天 3.5500 3.5000 +5.00 --

14天 3.9600 4.0600 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8470 2.9060 -5.90 --

七天 3.5100 3.5840 -7.40 --

三个月 4.6654 4.6665 -0.11 --