国际油市：美国第三批凝析油出口船货完成装运，启程前往日本--消息

路透纽约/新加坡9月2日 - 根据船运方面的消息和数据，美国松绑原油出口禁令之后的第三批凝析油船货已经装上一艘油轮，周一启程前往日本。

根据消息人士和Reuters AIS实时船只追踪数据，日本炼油商Cosmo Oil 包租的巴拿马型油轮连平湖号(Lian Ping Hu)，在周末时从德州Teppco Seaways终端站装运了该批凝析油。

这批30万桶船货料将在10月初抵达日本。Cosmo Oil对此拒绝置评。

美国政府放宽原油出口禁令之后，头两批美国出口的凝析油船货分别被韩国GS Caltex 、艾克森美孚(Exxon Mobil) 买进。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)