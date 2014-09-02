国际油市：美国第三批凝析油出口船货完成装运，启程前往日本--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/新加坡9月2日 - 根据船运方面的消息和数据，美国松绑原油出口禁令之后的第三批凝析油船货已经装上一艘油轮，周一启程前往日本。
根据消息人士和Reuters AIS实时船只追踪数据，日本炼油商Cosmo Oil 包租的巴拿马型油轮连平湖号(Lian Ping Hu)，在周末时从德州Teppco Seaways终端站装运了该批凝析油。
这批30万桶船货料将在10月初抵达日本。Cosmo Oil对此拒绝置评。
美国政府放宽原油出口禁令之后，头两批美国出口的凝析油船货分别被韩国GS Caltex 、艾克森美孚(Exxon Mobil) 买进。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。