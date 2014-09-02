台湾财政：国际板美元债发行热尚未对台债造成排挤--国库署

路透台北9月2日 - 台湾财政部周二表示，公债是定期适量标售，虽然近期国际板美元债发行热络，但短期内还看不到对台债的排挤效果。

财政部国库署长凌忠嫄是在一场记者会中表达上述说法。

她指出，财政部在一年前就针对寿险的债券需求进行调查，目前公债标售的投标倍数都很高。