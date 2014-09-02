台湾财政：国际板美元债发行热尚未对台债造成排挤--国库署

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月2日 - 台湾财政部周二表示，公债是定期适量标售，虽然近期国际板美元债发行热络，但短期内还看不到对台债的排挤效果。
财政部国库署长凌忠嫄是在一场记者会中表达上述说法。
她指出，财政部在一年前就针对寿险的债券需求进行调查，目前公债标售的投标倍数都很高。
柜买中心日前表示，今年下半年台湾国际债券发行市场可望持续热络，发行档数与金额将再攀高峰。预估至8月底为止，今年国际债券上柜档数计有21档，发行金额约58亿美元，其中宝岛债券计有10档，发行金额共计68亿元人民币，约占国际债券发行量的19%。(完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。