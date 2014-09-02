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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:17 BJT

台湾财政：国际板美元债发行热尚未对台债造成排挤--国库署

路透台北9月2日 - 台湾财政部周二表示，公债是定期适量标售，虽然近期国际板美元债发行热络，但短期内还看不到对台债的排挤效果。

财政部国库署长凌忠嫄是在一场记者会中表达上述说法。

她指出，财政部在一年前就针对寿险的债券需求进行调查，目前公债标售的投标倍数都很高。

柜买中心日前表示，今年下半年台湾国际债券发行市场可望持续热络，发行档数与金额将再攀高峰。预估至8月底为止，今年国际债券上柜档数计有21档，发行金额约58亿美元，其中宝岛债券计有10档，发行金额共计68亿元人民币，约占国际债券发行量的19%。(完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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