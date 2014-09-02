表格: 瑞士第二季实质GDP较前季持平较上年同期增长0.6%，均逊于预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透苏黎世9月2日 - 瑞士联邦经济总局周二公布：
* 第二季实质国内生产总值(GDP)较前季持平(预估为增长0.5%)
* 第二季实质GDP较上年同期成长0.6%(预估为成长1.7%)
* 瑞士第一季实质GDP同比增幅修正为成长2.1%，前值为成长2.0%
以下为GDP详细数据：
第二季 第一季
较上季，实质 % 持平 0.5 (0.5)*
较上年同期，实质 % 0.6 2.1 (2.0)*
* 括号内为前值。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。