版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 13:51 BJT

表格: 瑞士第二季实质GDP较前季持平较上年同期增长0.6%，均逊于预估

路透苏黎世9月2日 - 瑞士联邦经济总局周二公布：

* 第二季实质国内生产总值(GDP)较前季持平(预估为增长0.5%)

* 第二季实质GDP较上年同期成长0.6%(预估为成长1.7%)

* 瑞士第一季实质GDP同比增幅修正为成长2.1%，前值为成长2.0%

以下为GDP详细数据：

第二季 第一季

较上季，实质 % 持平 0.5 (0.5)*

较上年同期，实质 % 0.6 2.1 (2.0)*

* 括号内为前值。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐