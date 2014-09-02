台湾股市：收挫逾1%，因苹果概念股获利了结卖压

路透台北9月2日 - 台湾股市周二收挫逾1%，跌幅居主要亚洲股市之冠。分析师指出，受累于苹果 概念股涨多获利了结卖压，台股大盘指数重挫逾百点失守9,400点大关，短线支撑暂看季线9,350点附近，目前仍维持高档整理格局，后续关注外资持股比重高的苹果概念股表现。

台湾加权股价指数 收跌1.19%或113.34点至9,399.72点；今日成交初值 为878.29亿台币，上交易日修正后为885.80亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，涨多的苹果概念股出现获利了结卖压，拖累台股大盘指数明显回档整理，致台股技术性KD指标出现交叉往下及五日线失守的窘境，明日若没有跳空开高的话，短线不排除有明显回档，低档支撑点暂看在季线9,350点附近，预估短线指数区间落在9,350-9,500点间高档整理。

不过，第一金投顾研究部副总经理陈奕光说，“今天没有利空，纯粹是技术性修正拉回，指数触到季线就有机会反弹。”

他并指出，以跌幅逾1%的情况，跌停应该超过百家，但今天跌停家数及成交量并不多，不排除明天台股就可望触底反弹，短线预估大盘指数将在季线9,347-9,650点间震荡。

第一金投顾并预估大盘指数可望在9月创波段新高，10月则是持续高档震荡，11月陷入盘整、12月指数回档整理，明年1月指数将见低点。