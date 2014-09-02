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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆带动美元全线走强

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* 美元/日圆上扬0.46%，欧元/日圆扬升0.42%，澳元/美元下跌0.39%，新西兰元/美元走低0.31%

* 英镑/美元下滑0.12%，欧元/美元微跌0.04%，美元/马币(林吉特)涨0.54%，美元/韩元上涨0.53%

* 日股日经指数尾盘涨1.28%，中国沪综指午盘升1.0%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.46%，美国10年期公债收益率报2.3678%

* 澳洲央行维持指标利率不变，经济正温和增长 (完)

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