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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 14:24 BJT

《全球汇市》美元兑日圆测试2014年高点，欧元继续承压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3120 1.3127 -0.05 -4.55 1.3745

美元/日圆 104.84 104.35 +0.47 -0.44 105.30

欧元/日圆 137.55 136.98 +0.42 -4.96 144.73

美元/瑞郎 0.9202 0.9193 +0.10 +3.07 0.8928

英镑/美元 1.6580 1.6607 -0.16 +0.14 1.6556

美元/加元 1.0897 1.0870 +0.25 +2.61 1.0620

澳元/美元 0.9286 0.9331 -0.48 +4.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8340 0.8376 -0.43 +1.63 0.8206

澳元/日圆 97.350 97.370 -0.02 +3.73 93.850

新西兰元/日圆 87.440 87.400 +0.05 +1.19 86.410

英镑/日圆 173.82 173.29 +0.31 -0.29 174.33

澳元/新西兰元 1.1126 1.1138 -0.11 +2.56 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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