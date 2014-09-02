《汇市简讯》美元/日圆仍偏向买气，日股日经指数收高1.24%

0608GMT

* 日股日经指数随美元/日圆走高，美元/日圆由104.30日圆升至104.87

* 位于104.50的触碰失效选择权遭触及，触发上方停止单，105.00及105.50还有更多停止单

* 日本出口商卖盘据传从105.00挂出，选择权投资人亦是

* 一些银行建议从104.75-85开始对多头部位了结获利，可能有过早之嫌

* 在一目均衡转换线104.17遭突破之前，技术面仍偏多