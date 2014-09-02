《汇市简讯》美元/日圆仍偏向买气，日股日经指数收高1.24%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 日股日经指数随美元/日圆走高，美元/日圆由104.30日圆升至104.87
* 位于104.50的触碰失效选择权遭触及，触发上方停止单，105.00及105.50还有更多停止单
* 日本出口商卖盘据传从105.00挂出，选择权投资人亦是
* 一些银行建议从104.75-85开始对多头部位了结获利，可能有过早之嫌
* 在一目均衡转换线104.17遭突破之前，技术面仍偏多
* 目前在104.00前方有强劲买气，盛传104日圆为新底部，就像8月时的101(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。