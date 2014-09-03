《香港重要政经日程》--9月3日-9月12日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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================== 今日重要政经消息=================
9月3日（周三）
-- 数码通 公布全年业绩。
-- 汇丰公布8月份PMI。
*--10:00 西王特钢 股东特别大会。
*--11:00 龙昌国际 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月4日（周四）
--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。
*--15:00 维他奶国际 股东周年大会。
9月5日（周五）
-- 公布8月份外汇储备资产数字。
--12:15 财经事务及库务局局长陈家强出席银行公会午餐会。
9月9日（周二）
-- 中秋节翌日公众假期。
9月12日（周五）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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