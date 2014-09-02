中国航空：汇兑损失拖累业绩，下半年或因人民币升值改善--中债资信

路透香港9月2日 - 中债资信评估公司周二称，上半年航油价格同比基本持平，但人民币兑美元汇率贬值，汇兑损失大幅拖累中国航空业业绩表现；预计短期内航油价格将保持高位震荡，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业绩或将改善。

该公司发布的报告指出，二季度航油价格与去年同期基本持平，航油成本压力基本可控，预计未来航油价格将在7,000元人民币/吨上下高位震荡。不过今年以来，人民币兑美元汇率 一改前期的升值预期转向贬值，航空业出现汇兑损失，拖累行业经营业绩表现。

中国三大航空公司--国航 、南航 和东航 近日公布的中期业绩均大幅下滑，主因之一是本币大幅贬值带来汇兑净损失。

其中，国航实现净利润4.74亿元，同比下降57.60%；南航则为亏损10.1亿元，同比下降437.09%；东航净利润1,400万元，同比下降97.76%。

中债资信认为，今年以来，人民币兑美元贬值约1%，国内航空公司因背负大量美元负债，财务费用对人民币兑美元汇率和美元利息敏感度很高，特别是三大航空公司美元负债占全部债务的比重超过70%，人民币贬值对其带来大量的汇兑损失。

报告预计，今年上半年，全行业实现汇兑损益达-27亿元，与去年同期的41亿元相比大幅下降，拖累行业业绩表现。目前人民币兑美元汇率出现回升态势，预计下半年随着国内经济的企稳，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业业绩或将改善。

2013年国内三大航空公司对汇率变动的敏感度 企业名称 国航股份 南航股 东航股份