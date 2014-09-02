中国航空：汇兑损失拖累业绩，下半年或因人民币升值改善--中债资信

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月2日 - 中债资信评估公司周二称，上半年航油价格同比基本持平，但人民币兑美元汇率贬值，汇兑损失大幅拖累中国航空业业绩表现；预计短期内航油价格将保持高位震荡，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业绩或将改善。
该公司发布的报告指出，二季度航油价格与去年同期基本持平，航油成本压力基本可控，预计未来航油价格将在7,000元人民币/吨上下高位震荡。不过今年以来，人民币兑美元汇率 一改前期的升值预期转向贬值，航空业出现汇兑损失，拖累行业经营业绩表现。
中国三大航空公司--国航 、南航 和东航 近日公布的中期业绩均大幅下滑，主因之一是本币大幅贬值带来汇兑净损失。
其中，国航实现净利润4.74亿元，同比下降57.60%；南航则为亏损10.1亿元，同比下降437.09%；东航净利润1,400万元，同比下降97.76%。
中债资信认为，今年以来，人民币兑美元贬值约1%，国内航空公司因背负大量美元负债，财务费用对人民币兑美元汇率和美元利息敏感度很高，特别是三大航空公司美元负债占全部债务的比重超过70%，人民币贬值对其带来大量的汇兑损失。
报告预计，今年上半年，全行业实现汇兑损益达-27亿元，与去年同期的41亿元相比大幅下降，拖累行业业绩表现。目前人民币兑美元汇率出现回升态势，预计下半年随着国内经济的企稳，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业业绩或将改善。
2013年国内三大航空公司对汇率变动的敏感度 企业名称 国航股份 南航股 东航股份
份 全部债务（亿元） 1,116.01 937.44 793.78 美元债务占比 70.07% 84.00% 73.51% 美元债务（亿元） 781.97 787 583.49 人民币升值1%对利润总额影响（亿元） 7.82 7.87 5.83 (资料来源：公司年报，中债资信 整理) （完） (发稿 赵红梅; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。