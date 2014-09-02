澳新汇市：美元走强打压澳元下跌，澳洲央行声明符合预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
澳洲央行一如预期，维持指标利率在纪录低位2.5%，连续第12个月按兵不动。澳洲经济正在对抗热潮渐退的矿业投资荣景。
央行称澳元汇率从多数衡量指标来看都属过高，但央行并未以口头言论积极压低汇价。
“市场可以说是预期央行会有稍强一点的言词。当其他主要货币兑美元都下滑的时候，澳元已经有一段时间表现抗跌了，”City Index分析师说。
澳元在0.9310美元存在初步支撑，然后是0.9288，此处为0.9235-$0.9374的61.8%回档位。
受到利差交易需求的支撑，澳元兑疲弱的日圆仍然上涨。
澳元兑日圆 高见97.59，这是2013年8月以来最高，最新报97.41。
新西兰元 走势也疲软，报0.8349美元，盘初为0.8377。
新西兰元支撑位在0.8345美元，卖单挂在0.8410。(完)
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(编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵)
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