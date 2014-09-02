国际油市：布兰特原油在103美元下方持稳，利比亚情势抵消需求忧虑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“但欧洲与中国经济复苏的力道不强，尤其是中国，并且伊拉克的供油并未短缺，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
“在更接近冬季出现取暖石油需求之前，市场缺乏明确方向。我们认为油价跌势已停止，不会掉到100美元之下，不过目前上档也有限。”
0619 GMT，布兰特原油期货 下跌0.03美元，至每桶102.76美元。该合约前一交易日下跌0.4美元。
美国原油期货 较上周五收盘下跌0.14美元，报每桶95.82美元。美国市场周一因劳动节假期休市。
利比亚战乱再起，可能打击利比亚增加原油出口的希望。利比亚政府表示，首都被叛军武装分子占领，该国政府失去对多数位于的黎波里的事务部门和国有机构的控制。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 田建华/蔡美珍)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。