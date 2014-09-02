国际油市：布兰特原油在103美元下方持稳，利比亚情势抵消需求忧虑

“但欧洲与中国经济复苏的力道不强，尤其是中国，并且伊拉克的供油并未短缺，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

“在更接近冬季出现取暖石油需求之前，市场缺乏明确方向。我们认为油价跌势已停止，不会掉到100美元之下，不过目前上档也有限。”

0619 GMT，布兰特原油期货 下跌0.03美元，至每桶102.76美元。该合约前一交易日下跌0.4美元。

美国原油期货 较上周五收盘下跌0.14美元，报每桶95.82美元。美国市场周一因劳动节假期休市。

利比亚战乱再起，可能打击利比亚增加原油出口的希望。利比亚政府表示，首都被叛军武装分子占领，该国政府失去对多数位于的黎波里的事务部门和国有机构的控制。(完)

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