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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 14:31 BJT

澳洲股市：收高0.5%，创两周最大涨幅

路透9月2日 - 澳洲股市周二扳回早盘跌幅，终场收高0.51%，受助于建筑许可数据强劲和国际收支平衡表现优于预期，稍早澳洲央行维持货币政策不变。

澳洲央行周二连续第12次在政策会议上决定维持利率在纪录低点不变，正当国内经济面临矿业荣景消退的不利局面之际，央行似乎愿意再观望一段时期。

澳股S&P/ASX 200指数 涨0.51%，创两周最大涨幅，收报5,658.5点，金融、资源和能源板块领涨。(完)
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