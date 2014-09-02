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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 14:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元于亚洲时段再创年内新低，欧洲盘初拉高

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* 逼近1.3110的空头目标位，但在欧洲盘初获得小幅拉高

* 欧元由1.2737升至1.3996的76.4%费波纳奇回档位1.3034，为长线目标

* 亚洲盘中再创2014年年内新低1.3115，更加逼近目标

* 日线/周线趋势指标皆倾向下行，尽管已处于超卖水准

* 停止单布于1.3200，以了结更多获利

* 技术图型(link.reuters.com/tyr72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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