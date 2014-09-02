《汇市简讯》欧元/美元于亚洲时段再创年内新低，欧洲盘初拉高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 逼近1.3110的空头目标位，但在欧洲盘初获得小幅拉高
* 欧元由1.2737升至1.3996的76.4%费波纳奇回档位1.3034，为长线目标
* 亚洲盘中再创2014年年内新低1.3115，更加逼近目标
* 日线/周线趋势指标皆倾向下行，尽管已处于超卖水准
* 停止单布于1.3200，以了结更多获利
* 技术图型(link.reuters.com/tyr72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。