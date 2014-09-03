香港数据：8月PMI回落至盛衰分界线以下，外部需求疲弱--汇丰

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透香港9月3日 - 以下为汇丰香港8月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月
49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0
--汇丰香港8月PMI跌至盛衰分界线以下的49.6，终结此前两个月升势。
--8月私营企业产出量再度下跌，但幅度尚算轻微。
--月内新业务总量已连跌四个月，数据显示外部需求尤其疲弱，来自内地的新订单在7月份录得轻微扩上升后，8月显着回落。
--8月份积压工作录得自4月份以来首次上升，部份企业表示这是由于产出减少令产能压力上升所致。
--月内私营企业职位连续五个月减少，但减幅轻微。
--8月整体投入成本进一步上升，因采购价格和员工成本上升所致，但涨幅温和且低于长期平均值。
--库存量连续四个月上升，但增速由6月份的17个月高位进一步放缓。大部份受访企业表示，月内库存没有变动。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港在录得表现较预期为弱的第二季GDP后，8月份汇丰PMI显示仍处于周期性放慢。经济前景仍不明朗，新订单连续四个月收缩而来自内地的新业务量亦再次下跌。需求减慢影响就业市场，这从职位减少速度较大反映出来，对下半年的失业及消费情况均带来风险。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。