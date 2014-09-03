香港数据：8月PMI回落至盛衰分界线以下，外部需求疲弱--汇丰

路透香港9月3日 - 以下为汇丰香港8月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月

49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0

--汇丰香港8月PMI跌至盛衰分界线以下的49.6，终结此前两个月升势。

--8月私营企业产出量再度下跌，但幅度尚算轻微。

--月内新业务总量已连跌四个月，数据显示外部需求尤其疲弱，来自内地的新订单在7月份录得轻微扩上升后，8月显着回落。

--8月份积压工作录得自4月份以来首次上升，部份企业表示这是由于产出减少令产能压力上升所致。

--月内私营企业职位连续五个月减少，但减幅轻微。

--8月整体投入成本进一步上升，因采购价格和员工成本上升所致，但涨幅温和且低于长期平均值。

--库存量连续四个月上升，但增速由6月份的17个月高位进一步放缓。大部份受访企业表示，月内库存没有变动。