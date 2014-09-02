中国外汇：人民币汇率结束单边升值，汇兑损失重创航空和能源等半年报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京9月2日 - 今年堪称人民币汇率双向波动元年，上半年汇市终结多年来单边升值的一贯趋势，引发航空、能源、钢铁、矿产等行业及海外业务比重较大的公司半年业绩折戟汇兑损失。
集中出炉的半年报显示，今年上半年因汇兑损失导致上市公司业绩下滑的企业数量不少，中国石油 、中国石化 和南方航空 上半年的汇兑损失均超过10亿元人民币，分别达到分别达到19.11亿元、12.75亿元和10.52亿元。
航空、钢铁、矿石、工程机械等都列入了汇兑损失榜。作为中国钢铁行业老大的宝钢 上半年汇兑损失高达2.7亿元，去年同期则为汇兑收益4.7亿元。中国三大航空国航 、南航、东航 中期业绩均大幅下滑，从汇兑方面看，2014年上半年中国的航空公司汇兑损失达27亿元，而去年同期汇兑收益则高达41亿元。
不过，上司公司中亦有对汇市转向反应迅速的公司，不仅没有在这轮双向波动中折戟，反而颇有收益，比如美的集团 上半年的汇兑收益就达到2.23亿元。
有媒体援引数据统计称，上半年共有704家A股公司录得汇兑净损失，其中净损失过亿的公司多达21家。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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