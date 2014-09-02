日本股市：日经指数收在七个月高点，得益于日圆疲弱和GPIF改革希望

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周二收在七个月高位，盘中交投活跃。日圆兑美元跌至七个月低点，推高出口股，因投资人冀望此类股票业的绩抱。
日经指数 上扬1.2%，收于15,668.60点，为1月中旬迄今最高。
东证股价指数 涨1.1%，收报1,297.00。JPX-日经400指数 亦上涨1.1%，报11,763.89。
主板总成交量为24亿股，录得8月初迄今最高水准。
日本经济新闻报导称，安倍已决定任命盐崎恭久为厚生劳动省大臣。盐崎恭久是一名资深的自民党党员，支持改革日本政府退休金投资基金(GPIF)。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。