日本股市：日经指数收在七个月高点，得益于日圆疲弱和GPIF改革希望

路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周二收在七个月高位，盘中交投活跃。日圆兑美元跌至七个月低点，推高出口股，因投资人冀望此类股票业的绩抱。

日经指数 上扬1.2%，收于15,668.60点，为1月中旬迄今最高。

日本经济新闻报导称，安倍已决定任命盐崎恭久为厚生劳动省大臣。盐崎恭久是一名资深的自民党党员，支持改革日本政府退休金投资基金(GPIF)。(完)