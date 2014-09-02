版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 14:47 BJT

日本股市：日经指数收在七个月高点，得益于日圆疲弱和GPIF改革希望

路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周二收在七个月高位，盘中交投活跃。日圆兑美元跌至七个月低点，推高出口股，因投资人冀望此类股票业的绩抱。

日经指数 上扬1.2%，收于15,668.60点，为1月中旬迄今最高。

东证股价指数 涨1.1%，收报1,297.00。JPX-日经400指数 亦上涨1.1%，报11,763.89。

主板总成交量为24亿股，录得8月初迄今最高水准。

日本经济新闻报导称，安倍已决定任命盐崎恭久为厚生劳动省大臣。盐崎恭久是一名资深的自民党党员，支持改革日本政府退休金投资基金(GPIF)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐