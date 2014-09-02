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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 14:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走软，部分压力来自苏格兰独立公投风险

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* 基金经理买进美元，打压英镑/美元跌至亚洲盘低点1.6577美元

* 苏格兰独立公投的事件风险亦是市场焦点

* YouGov民调：47%支持苏格兰独立，53%反对

* 上周Survation民调亦为相同比例

* YouGov民调公布前，周一时赌盘显示公投结果支持独立的机率下滑

* 若9月18日苏格兰公投结果支持独立，英镑将受重创(完)

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