《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.14%略低于二级，需求中性

* 招标品种：财政部七年续发国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(3日)10:35-11:35

* 受访人数：9位(银行和券商）

* 预测区间：4.10%-4.18%

* 预测均值：4.14%

路透北京9月2日 - 中国财政部周三将跨市场招标280亿元人民币七年期续发固息国债。路透调查显示，国内宏观基本面和政策面前景仍不明朗，机构对判断现券走势心态纠结，不过该期限国债承销团有基本承销额考核，综合考量预期需求中性，收益率预测均值4.14%。

国信证券报告指出，本期国债期限为关键期限，机构应有一定需求，但也需看到利率债收益率近期呈现一个上下震荡的状态，没有太明显的趋势，因此预计明日新债加权收益率应可以低于二级水平，但边际或高过二级。

北京一大型银行交易员称，”预计加权在4.14%的水平，边际可能要拉开5、6个基点(bp)的差距。“

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.1656%。二级市场上，此次续发的标的券140013最新报价收益率 为4.1680%/4.1400%。

明日新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至9月5日进行分销；9月10日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年7月3日开始计息；票面利率4.02%。

以下为今年第13期七年品种今年首次发行及第一次续发具体情况：

首发 第一次续发

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中标利率(收益率) 4.02% 4.1328%

边际中标利率(收益率) 4.08% 4.1835%

投标倍数 1.88倍 1.64倍

招标日期 7月2日 8月6日