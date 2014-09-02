《中国企业债发行日程表》--9月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *泸州纳溪区 8 7 9/10簿记建档 上限8.50% AA 9/11-9/15 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *常熟滨江城市 8 7 9/10簿记建档 -- AA 9/11-9/15 中信建投证券 建设经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 8.20% AA- 8/28-9/3 银河证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券 ========================================================================================= 湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 6.48% AA 8/28-9/3 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 5.69% AAA 9/1-9/3 银河证券

(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 7.04% AA 9/1-9/4 宏源证券

(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 6.51% AA- 9/1-9/5 长江证券

(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 中国保利 28 5 9/3簿记建档 上限5.80% AAA 9/4-9/5 中信证券 集团公司 ========================================================================================= 随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 *7.18% AA 9/1-9/9 长江证券 综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA 9/5-9/10 一创摩根大通 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仁寿县 12 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA- 9/5-9/10 银河证券 资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 威海市中城 12 7 9/5簿记建档 上限7.40% AA 9/9-9/11 海通证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 上限7.50% AA 9/9-9/11 西南证券 高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 -- AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/

北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 兰州国资 7 7 9/9簿记建档 上限8.20% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 上限8.60% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商