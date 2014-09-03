中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海9月3日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

据路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。