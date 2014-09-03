中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海9月3日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。
据路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
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