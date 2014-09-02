更新版 1-全球金市：金价触近一周低点，美元上涨令贵金属交易商担忧

“金价确实看起来似乎陷于挣扎。乌克兰紧张情势仍未解决，但金价却低于1,300美元，”香港一名黄金交易商表示。

“人们担心美元走强，我认为金价将在1,278-1,290美元的窄幅区间交投，直到欧洲央行会议与非农就业数据的变数消除。”

0631 GMT，现货金 下跌0.5%，至每盎司1,281.20美元，稍早曾跌至8月27日以来低位1,280.10美元。

不过钯金价格受乌克兰危机推升，因投资人忧心西方国家对俄罗斯的制裁，可能影响钯金生产大国俄罗斯的供应。俄罗斯钯金产量占全球逾40%。

现货钯金 小涨近0.1%至每盎司903.97美元，连续第五个交易日上涨。钯金周一最高触及910美元，为2001年以来高位，之后回吐部分涨幅，收升0.5%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1281.2 -5.84 -0.45

现货银 19.46 0.01 0.05

现货铂金 1418.25 1.55 0.11

现货钯金 903.97 0.57 0.06

COMEX期金 1282.1 -5.3 -0.41

COMEX期银 19.505 0.013 0.07

汇率

欧元/美元 1.322

美元指数 82.883

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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