更新版 1-全球金市：金价触近一周低点，美元上涨令贵金属交易商担忧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“金价确实看起来似乎陷于挣扎。乌克兰紧张情势仍未解决，但金价却低于1,300美元，”香港一名黄金交易商表示。
“人们担心美元走强，我认为金价将在1,278-1,290美元的窄幅区间交投，直到欧洲央行会议与非农就业数据的变数消除。”
0631 GMT，现货金 下跌0.5%，至每盎司1,281.20美元，稍早曾跌至8月27日以来低位1,280.10美元。
不过钯金价格受乌克兰危机推升，因投资人忧心西方国家对俄罗斯的制裁，可能影响钯金生产大国俄罗斯的供应。俄罗斯钯金产量占全球逾40%。
现货钯金 小涨近0.1%至每盎司903.97美元，连续第五个交易日上涨。钯金周一最高触及910美元，为2001年以来高位，之后回吐部分涨幅，收升0.5%。
----------------------0631GMT------------------------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1281.2 -5.84 -0.45
现货银 19.46 0.01 0.05
现货铂金 1418.25 1.55 0.11
现货钯金 903.97 0.57 0.06
COMEX期金 1282.1 -5.3 -0.41
COMEX期银 19.505 0.013 0.07
汇率
欧元/美元 1.322
美元指数 82.883
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。