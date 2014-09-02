重发-台湾债市：五年券殖利率连三升，持券信心不足弃券卖压出笼

(重发以删除多余文字) * 指标五年公债殖利率连三升 * 冷五年和10年期公债殖利率升，少量成交 * 103/10区间暂看在1.15-1.20% 路透台北9月2日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二连续第三日弹升，持 券信心退却。交易员指出，新一期10年券即将在周四上场，部分换券卖压出笼，连带冷五年 券殖利率也一并扬升，他们认为台债短线可能落入偏空整理。 他们指出，五年冷券103/9 期殖利率今日也同步向上，给指标券103/10殖 利率扬升让出一些空间。指标五年券不但面临新10年期新券即将上场，连带在不久之后也将 面临新一期五年券也将开始发行前交易，这令五年券持券信心不足，弃券卖压涌现。 〞台债氛围是偏空一点，美债(殖利率)下去但我们没有，〞一位金融机构交易员表示。 他们认为，新一期10年券103/13期开出的利率可能介于1.60-1.63%之间，而近期国际板 美元债的发行量相当大，更可能排挤寿险业者对20-30年台债的需求，连带影响10年期公债 殖利率向上。这令市场气氛陷入保守观望。 此外，一证券商交易员认为，今日冷五年103/9期公债殖利率也向上爬升，为主流券殖 利率让出空间，未来可观察五年冷券殖利率何时止稳。 另外一位证券商交易员认为，近期国际债市多头，且今日台股大跌，但台债丝毫未受到 激励，殖利率不跌反升，反映出台债的持券信心受到打击。估计在本周四新券上场之前，观 望的气氛不易散去，后续更可能要等到标债时刻，投资盘真正的想法现形之后，买盘才可能 有较明显的动作。 台湾股市 周二收挫逾1%，跌幅居主要亚洲股市之冠。分析师指出，受累于苹果 概念股涨多获利了结卖压。 交易员预期，明日103/10殖利率区间料在1.15%-1.20%；10年现券103/6期殖利率区间则 料在1.60-1.63%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +1.91 1.1733 1.1545-1.1768 127.0 10 103/06 +3.00 1.6200 1.6200-1.6200 1.5 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/2(二)：欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8月制造业指数、7月 建筑支出。 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服 务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单 、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议( 至9月4日)、英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关 欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二 季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业 PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁 梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业 数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央 行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.6200 5 103/10 1.1733 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)