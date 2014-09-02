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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 15:46 BJT

重发-台湾债市：五年券殖利率连三升，持券信心不足弃券卖压出笼

(重发以删除多余文字)
    * 指标五年公债殖利率连三升
    * 冷五年和10年期公债殖利率升，少量成交
    * 103/10区间暂看在1.15-1.20%

    路透台北9月2日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二连续第三日弹升，持
券信心退却。交易员指出，新一期10年券即将在周四上场，部分换券卖压出笼，连带冷五年
券殖利率也一并扬升，他们认为台债短线可能落入偏空整理。   
    
    他们指出，五年冷券103/9 期殖利率今日也同步向上，给指标券103/10殖
利率扬升让出一些空间。指标五年券不但面临新10年期新券即将上场，连带在不久之后也将
面临新一期五年券也将开始发行前交易，这令五年券持券信心不足，弃券卖压涌现。
    
    〞台债氛围是偏空一点，美债(殖利率)下去但我们没有，〞一位金融机构交易员表示。
    
    他们认为，新一期10年券103/13期开出的利率可能介于1.60-1.63%之间，而近期国际板
美元债的发行量相当大，更可能排挤寿险业者对20-30年台债的需求，连带影响10年期公债
殖利率向上。这令市场气氛陷入保守观望。
    
    此外，一证券商交易员认为，今日冷五年103/9期公债殖利率也向上爬升，为主流券殖
利率让出空间，未来可观察五年冷券殖利率何时止稳。
    
    另外一位证券商交易员认为，近期国际债市多头，且今日台股大跌，但台债丝毫未受到
激励，殖利率不跌反升，反映出台债的持券信心受到打击。估计在本周四新券上场之前，观
望的气氛不易散去，后续更可能要等到标债时刻，投资盘真正的想法现形之后，买盘才可能
有较明显的动作。
    
    台湾股市 周二收挫逾1%，跌幅居主要亚洲股市之冠。分析师指出，受累于苹果 
 概念股涨多获利了结卖压。 
    
    交易员预期，明日103/10殖利率区间料在1.15%-1.20%；10年现券103/6期殖利率区间则
料在1.60-1.63%。

         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +1.91     1.1733    1.1545-1.1768     127.0
   10    103/06                   +3.00     1.6200    1.6200-1.6200       1.5
       
    本周金融市场重要经济数据和事件有：     
    9/2(二)：欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8月制造业指数、7月
建筑支出。
    9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服
务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单
、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议(
至9月4日)、英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关
欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。
    9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二
季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业
PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁
梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。
    9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业
数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央
行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.6200
          5      103/10                       1.1733
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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