韩国央行：8月会议上一名委员投票反对降息--会议记录

Moon还表示，如果美国结束量化宽松(QE)后全球利率升高，韩国央行需要准备好应对可能出现的问题。Moon得到前韩国央行总裁金仲秀的提名，2012年4月进入央行委员会。

另一位不愿意在会议记录中具名的委员认为，应该下调20个而非25个基点，但最终投票赞成将政策利率从2.50%下调至2.25%。

通常会议记录中会不会给出姓名，但持少数派意见的委员也可以选择具名。