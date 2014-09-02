韩国央行：8月会议上一名委员投票反对降息--会议记录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
Moon还表示，如果美国结束量化宽松(QE)后全球利率升高，韩国央行需要准备好应对可能出现的问题。Moon得到前韩国央行总裁金仲秀的提名，2012年4月进入央行委员会。
另一位不愿意在会议记录中具名的委员认为，应该下调20个而非25个基点，但最终投票赞成将政策利率从2.50%下调至2.25%。
通常会议记录中会不会给出姓名，但持少数派意见的委员也可以选择具名。
韩国央行下次检讨政策是在9月12日。(完) (编译 艾茂林/朱晓军；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。