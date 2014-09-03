新债招标：中国七年续发国债收益率4.1659%，略高于预期--业内人士

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海9月3日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1659%，稍高于此前4.14%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.2007%，投标倍数为1.75倍。
今日新债招标量为280亿元人民币，为今年第13期 七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至9月5日进行分销；9月10日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年7月3日开始计息；票面利率4.02%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。