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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 15:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶涨幅近2%，受日圆下跌带动

周二美元兑日圆触及7个月高位，关于货币政策分化将进一步推升美元的市场预期提振美元。

日圆疲软，使得通过其他货币购买日圆计价资产会更便宜。

“汇率是推升市场的唯一因素，没有其他因素，”东京冈藤商事的研究部总经理Kaname Gokon表示。

上海期交所1月期胶 价格上涨90元人民币，收报每吨14,460元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)10月橡胶合约 最新报每公斤163.30美分，上涨1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/陈宗琦；审校 王洋/田建华)
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