表格：外资周二在韩国股市买超283亿韩元，连续买超六日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔9月2日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超283亿韩元，连续第六个交易日买超，期间累计买超5,283亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月 2日 28.3 -214.1 186.6
9月 1日 64.9 -77.3 23.4
8月29日 154.9 -121.6 20.9
8月28日 127.5 -31.8 -79.2
8月27日 51.4 43.9 -74.9
8月26日 101.3 38.7 -128.3
8月25日 -27.1 94.6 -62.9
8月22日 104.7 -48.3 -33.9
8月21日 1.5 -372.2 381.7
8月20日 234.4 -238.4 94.7
8月19日 184.7 -13.2 -149.9
8月18日 -3.1 -163.6 182.7
8月14日 193.3 -140.2 -22.6
8月13日 413.4 -147.2 -267.4
8月12日 97.2 -62.7 -28.3
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本月以来 93.2 -291.4 210.0
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今年以来 8,351.7 -6,197.5 -724.3
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。