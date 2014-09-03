《中国数据观测》8月通胀料小幅回落投资增速略降，经济增长势头疲弱

* 公布内容：中国8月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：9月11日公布CPI和PPI，9月13日公布工业、投资和零售等数据 调查结果 : (同比,%) 预估中 预估区间 上月 上年同 预测

值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.2 2.0 ~ 2.5 2.3 2.6 23 工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.2 -1.4 ~ -0.6 -0.9 -1.6 23 工业增加值 8.8 8.6 ~ 9.0 9.0 10.4 22 固定资产投资(不含农户)(1-8 16.9 16.8 ~ 17.2 17.0 20.3 21 月) 社会消费品零售总额 12.1 11.8 ~ 12.5 12.2 13.4 22 注：上月投资数据为1-7月累计值。

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国通胀8月料小幅回落，反映实体经济活动的高频数据中，发电量、粗钢产量恶化，房地产销量同比持续低迷，经济增长疲软可能会导致决策层进一步加大政策支持。

分析师预估中值显示，中国8月CPI同比涨幅料下滑至2.2%，PPI同比降幅则扩大至1.2%；受高基数及高频数据表现疲弱影响，8月工业增加值同比增速料回落至8.8%；而因房地产投资延续下滑态势且制造业投资底部运行，1-8月固定资产投资增速微降至16.9%。

瑞银证券在研究报告中指出，8月食品价格大体保持平稳，其中蔬菜和水果价格大幅下滑抵消了猪肉和鸡蛋价格上涨的影响。考虑到去年同期基数较高，8月CPI同比增长率可能回落至2%。

另一方面，由于内需疲弱、全球大宗商品价格保持低位，国内原材料价格也有所下滑，其中有色金属和化工产品价格下滑幅度较大。再加上去年同期基数较高，8月PPI同比跌幅可能扩大到1.2%。

“目前来看，房地产活动持续下滑、经济面临的结构性制约抵消了政策面的支撑，估计8月经济增长势头持续疲弱。”瑞银证券首席经济学家汪涛在报告中称。

她并表示，增长颓势可能会迫使决策层在未来几个月进一步加大政策支持力度，包括进一步放松房地产政策和货币信贷条件，包括通过扩大国债和政策性金融债发行规模、甚至降息来引导融资成本下行。

此前出炉的中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

交通银行金融研究中心报告称，8月原油及石油制品价格普遍下跌，六大发电集团日均耗煤量同比下降25%，再加上较高的基数因素，8月工业增加值同比增速料回落。预计8月工业增加值同比增长8.8%。

“资金来源受阻影响到8月固定资产投资增长，需求疲弱导致建筑业投资增速持续下降，采掘业累计投资增速已降到7月份的3.8%，并有继续下跌压力。”交行报告称，受房地产市场趋冷影响，基建投资增长力度还不强，故预计1-8月固定资产投资同比增速将小幅回落至16.9%。

该报告并表示，在较长一段时间内房地产都将是拖累固定资产投资增长的主因，预计今年全年投资增速相比去年有明显的回调。

中国国家发改委主任徐绍史上周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

以下为各机构8月数据预测详情：

机构 PPI CPI 投资 工业 零售销

售 澳新银行 -1.1 2.0 17.0 8.8 12.1 交通银行 -1.3 2.1 16.9 8.8 12.0 中银国际 -1.0 2.2 16.8 8.9 12.3 美银美林 -1.0 2.1 16.9 8.7 12.1 Capital Economics -1.0 2.3 16.8 8.8 12.0 国开证券 -1.1 2.3 17.0 8.8 12.1 民族证券 -1.2 2.4 16.8 8.8 12.1 中金 -1.2 2.2 16.8 8.8 12.0 花旗 -1.2 2.1 16.9 8.6 12.1 中信证券 -1.2 2.2 16.8 8.7 12.0 大和资本市场 -1.2 2.2 16.9 8.7 12.1 光大证券 -1.2 2.1 16.9 8.6 12.1 海通证券 -1.4 2.1 ~ ~ ~ High Frequency Economics -0.6 2.4 ~ 8.7 12.3 华创证券 -1.3 2.2 16.9 8.6 12.1 华宝信托 -1.2 2.1 16.9 8.8 12.1 兴业银行 -1.3 2.1 16.9 8.9 12.4 ING Financial Markets -1.0 2.3 17.0 8.7 12.0 联讯证券 -1.0 2.2 16.8 8.7 11.8 民生银行 -1.0 2.5 17.2 8.9 12.5 上海证券 -1.0 2.4 17.0 9.0 12.4 申银万国 -1.2 2.1 17.0 8.7 12.2 瑞银 -1.2 2.0 16.8 8.7 11.8 注：~ 表示暂无，投资为1-8月累计增速。