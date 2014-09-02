中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦9月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周五跌破1.3150后，存在跌向1.3020水平的可能，日线看多蜡烛图实为多头陷阱。欧元需要回升向1.3230并填补8月22日留下的缺口。最终目标仍为1.3020区域，即2012年低点1.2042升向今年初高点1.3993一波走势的50%回档位。
美元/日圆：美元似乎正缓慢向105爬升。在103.50之上，有可能上看105.50。这是去年底以来的近期高点，也是2007年高点124.13至2011年低点75.58一波走势的61.8%费波纳奇回档位。
欧元/英镑：欧元看似暂时守在7月低点78.75上方，这仍是跌向77.85水平和2012年低位的主要障碍。仍预计短期会向80.00水平回升，但是在低于从8月高点拉出的趋势线阻力位80.00的情况下，总体趋势仍然向下。
英镑/美元：英镑周五成功避免了连续第八周下跌，突破1.6610/15，但在1.6645遇阻。上周低点1.6539不破，则会迎来强烈轧空，升向200日均线切入点1.6695。若跌破1.6520，则下看1.6460和3月低点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3128 1.3127 +0.01 -4.49 1.3745
美元/日圆 104.85 104.35 +0.48 -0.43 105.30
欧元/日圆 137.64 136.99 +0.47 -4.83 144.63
美元/瑞郎 0.9199 0.9193 +0.07 +3.04 0.8928
英镑/美元 1.6560 1.6607 -0.28 +0.02 1.6556
美元/加元 1.0890 1.0870 +0.18 +2.54 1.0620
澳元/美元 0.9293 0.9331 -0.41 +4.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8347 0.8376 -0.35 +1.72 0.8206
欧元/瑞郎 1.2077 1.2071 +0.05 -1.58 1.2271
欧元/英镑 0.7925 0.7905 +0.25 -4.48 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1904 9.1991 -0.09 +3.88 8.8474
美元/挪威克朗 6.1914 6.1902 +0.02 +2.06 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。