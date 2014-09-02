路透伦敦9月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五跌破1.3150后，存在跌向1.3020水平的可能，日线看多蜡烛图实为多头陷阱。欧元需要回升向1.3230并填补8月22日留下的缺口。最终目标仍为1.3020区域，即2012年低点1.2042升向今年初高点1.3993一波走势的50%回档位。

美元/日圆：美元似乎正缓慢向105爬升。在103.50之上，有可能上看105.50。这是去年底以来的近期高点，也是2007年高点124.13至2011年低点75.58一波走势的61.8%费波纳奇回档位。

欧元/英镑：欧元看似暂时守在7月低点78.75上方，这仍是跌向77.85水平和2012年低位的主要障碍。仍预计短期会向80.00水平回升，但是在低于从8月高点拉出的趋势线阻力位80.00的情况下，总体趋势仍然向下。

英镑/美元：英镑周五成功避免了连续第八周下跌，突破1.6610/15，但在1.6645遇阻。上周低点1.6539不破，则会迎来强烈轧空，升向200日均线切入点1.6695。若跌破1.6520，则下看1.6460和3月低点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3128 1.3127 +0.01 -4.49 1.3745

美元/日圆 104.85 104.35 +0.48 -0.43 105.30

欧元/日圆 137.64 136.99 +0.47 -4.83 144.63

美元/瑞郎 0.9199 0.9193 +0.07 +3.04 0.8928

英镑/美元 1.6560 1.6607 -0.28 +0.02 1.6556

美元/加元 1.0890 1.0870 +0.18 +2.54 1.0620

澳元/美元 0.9293 0.9331 -0.41 +4.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8347 0.8376 -0.35 +1.72 0.8206

欧元/瑞郎 1.2077 1.2071 +0.05 -1.58 1.2271

欧元/英镑 0.7925 0.7905 +0.25 -4.48 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1904 9.1991 -0.09 +3.88 8.8474

美元/挪威克朗 6.1914 6.1902 +0.02 +2.06 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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