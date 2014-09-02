《汇市简讯》瑞士GDP数据逊于预期，美元/瑞郎买气增温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 触及趋势高点0.9206，但投机客迅速了结获利
* 瑞士GDP数据低于预期，加重瑞郎困境
* 基于数据疲软，瑞士央行无疑会更加坚持瑞郎汇率上限
* 周线云区顶部0.9288为多头目标
* 欧元/瑞郎在1.2078的买气增强，正在逆转走势
* 美元/瑞郎技术图型(link.reuters.com/gas72w)
* 欧元/瑞郎技术图型(link.reuters.com/jas72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。