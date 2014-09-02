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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》瑞士GDP数据逊于预期，美元/瑞郎买气增温

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* 触及趋势高点0.9206，但投机客迅速了结获利

* 瑞士GDP数据低于预期，加重瑞郎困境

* 基于数据疲软，瑞士央行无疑会更加坚持瑞郎汇率上限

* 周线云区顶部0.9288为多头目标

* 欧元/瑞郎在1.2078的买气增强，正在逆转走势

* 美元/瑞郎技术图型(link.reuters.com/gas72w)

* 欧元/瑞郎技术图型(link.reuters.com/jas72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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