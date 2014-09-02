版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月2日

路透伦敦9月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种         最新库存                 变动
   铜           147,825                 -200
   锡            12,445                 持平
   铅           224,050               +3,500
   锌           739,400               -1,175
   铝         4,788,600               -7,475
   镍           330,630               +1,770
 铝合金          31,160                 持平
 NASAAC          66,500                 持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐