中港个股：中铁目标将海外业务营收占比翻倍至10%，风险控制为先

路透香港9月2日 - 中国中铁股份 周二表示，目标未来将海外业务营收占比翻倍至10%，并以非洲、南美、东南亚为主要发展地区，主要承包铁路、公路、房建等项目。

公司财务总监杨良在中期业绩发布会中称，今年上半年公司海外业务的收入贡献占总收入的5%，主要在非洲、南美及东南亚，以铁路、公路、房建承包项目为主。未来会在发展前景较好、政治社会稳定的海外地区逐步开展投资业务，主要在非洲、拉丁美洲适度投资一些较大型项目。

“中铁的海外战略目标是力争在近几年实现新订单占公司总订单的20%，海外业务的营业收入达10%，但会将风险防空放在第一位。”董事会秘书于腾群称。

中铁主要业务为基建及房地产，其中基建占最大利润来源，上半年占比达65%。于腾群表示，下半年中国铁路总公司将释放约3,000亿元人民币铁路新订单，中铁有望获取其中46-50%的订单份额。

房地产业务在各板块中创造的利润仅次于基建业务，上半年占比15%。杨良表示，发展房地产也是公司发展战略之一，公司目前策略是控制总量、加快去库存、加快变现，加快资金回收。未来会考虑发展旅游、养老及仓储地产。

中铁今年上半年净利按年升16.4%至40.61亿元人民币。受惠于去年新开工的铁路工程项目已进入正常施工阶段，及毛利率相对较高的市政和城市轨道交通业务增长较快。期内，毛利率按年升0.5个百分点至7.5%。