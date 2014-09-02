台湾汇市：台币带量微收贬，美元转强致台币随亚币涨势遭到修正

* 台股重挫、外资汇出令台币偏弱整理 * 美元转强致台币随亚币涨势遭到修正 * 明日实质交易估在29.850-29.950 路透台北9月2日 - 台币兑美元 周二带量微幅收贬。交易员认为，随 着日圆贬破104.5，牵动台币追随韩元转向趋弱整理，加以台股跌幅扩大逾1%，外资汇出拖 累台币实质交投趋贬，不过出口商在29.920上方抛汇力道增温，料将有助于收敛台币主交投 贬幅。 汇银人士指出，国际美元转强，此前趋升的台币、韩元等亚币遭到获利了结，且台股重 挫逾百点，带动外资汇出力道稍有扩大，并消化寿险业投资部位及油款等大型进口商的买汇 需求，令台币实质交投趋贬靠向29.930。 〞29.900上方出口商抛汇意愿就提高，29.920上方抛汇力道就更强，短线台币可能在29 .900附近整理。〞一位本地大型银行交易人士说。 但有交易员称，将今日台币实质交投趋贬解读为此波升值后的修正，毕竟台币已接近短 线升值的满足点；若国际美元续强、外资持续汇出的话，原本市场对台币的升值预期已出现 改变，台币实质交投不排除挑战30元的整数关卡，后续观察进、出口厂商预期心理及韩元走 势 汇银人士并提及，尽管今日台股大跌，但外资卖超台股金额仅6亿台币，推估外资汇出 是为因应抛补需求，并非资金撤离台股，且市场偏向乐观看待稍晚公布的美国PMI及ISM指数 ，或将有利于支撑台股走势，密切关注外资在台股的操作动向。 台湾股市 周二重挫1.19%，跌幅居主要亚洲股市之冠；证券交易所资料显示，外 资及陆资在台股卖超6.28亿台币，中止连续12个交易日买超。 台币今日主要交易区间在29.852-29.927，上日交易区间在29.858-29.885。交易员并预 估明日台币主要交投区间在29.850-29.950。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 稍较上日尾盘小幅缩减；一个月远汇报价 尾盘在29.890/29.910左右，上日纽 约盘收在29.830。 新兴亚洲货币周二下跌，马币(林吉特)及韩元带头走低，美元全面走强，促使投资人对 亚币兑美元的近期涨势了结获利。 美元周二趁市场交投清淡的机会攻克一项期权障碍，兑日圆升至1月以来高点，欧元兑 美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。 本周全球主要经济数据和事件为： 9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8 月制造业指数、7月建筑支出； 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服 务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单 、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、 英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美 联储公布经济褐皮书； 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二 季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业 PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁 梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话； 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业 数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央 行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.978 29.968 29.852-29.978 29.968 7.16 4.62 元太外汇经纪公司 29.975 29.965 29.855-29.975 29.965 3.03 2.02 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.180/-0.160 (完)