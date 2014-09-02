韩国个股：三星电子称可能收购未持有的Samsung Medison余下股份

路透首尔9月2日 - 韩国三星电子 周二表示，正在考虑购买未持有的Samsung Medison剩余股份。Samsung Medison是一家未上市的医疗器械制造商。

三星电子在一监管文件中表示，尚未作出最终决定。该公司也未详细说明计划。