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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:26 BJT

韩国个股：三星电子称可能收购未持有的Samsung Medison余下股份

路透首尔9月2日 - 韩国三星电子 周二表示，正在考虑购买未持有的Samsung Medison剩余股份。Samsung Medison是一家未上市的医疗器械制造商。

三星电子在一监管文件中表示，尚未作出最终决定。该公司也未详细说明计划。

三星电子持有Samsung Medison约68.5%的股份。根据一份8月的监管文件，账面价值达到约4,780亿韩元(4.72亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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