欧元债市：欧元区公债收益率小升，关注美国数据和欧洲央行会议

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“如果欧洲央行真的扩大宽松，那么债市将稍微上涨，反之则有可能出现相当的跌势，不只在短期公债收益率，还包括价差交易。不过周四之前料变动不大，”法国巴黎银行驻巴黎策略师Patrick Jacq表示。
意大利 、西班牙 与葡萄牙 10年期公债收益率分别上涨2个基点，各报2.45 %、2.28%以及3.22%，德国10年期公债收益率同样上涨2个基点，报0.90%。
德国10年期公债收益率 稍微脱离上周触及的纪录低位 0.867%，因乌克兰冲突升温支撑避险需求。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 高琦/张明钧)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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