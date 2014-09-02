欧元债市：欧元区公债收益率小升，关注美国数据和欧洲央行会议

“如果欧洲央行真的扩大宽松，那么债市将稍微上涨，反之则有可能出现相当的跌势，不只在短期公债收益率，还包括价差交易。不过周四之前料变动不大，”法国巴黎银行驻巴黎策略师Patrick Jacq表示。

意大利 、西班牙 与葡萄牙 10年期公债收益率分别上涨2个基点，各报2.45 %、2.28%以及3.22%，德国10年期公债收益率同样上涨2个基点，报0.90%。

德国10年期公债收益率 稍微脱离上周触及的纪录低位 0.867%，因乌克兰冲突升温支撑避险需求。(完)

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