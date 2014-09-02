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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 16:50 BJT

英国数据：8月建筑业PMI升至64.0，创七个月最高

但新屋建设仍低于需求水平，英国央行也称房市风险是该国经济复苏的最大国内威胁。

建筑业聘雇增长仍然强劲，仅从7月纪录高位小幅下滑。

聘雇剧增给供应链带来压力。分包商空闲度以创纪录的速度下降，收费也以迄今最快速度增长。

供应商表现也受拖累，导致交货时间创下1997年开始调查以来的最长。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 杜明霞/张明钧)
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