金属期市：伦敦期铝上涨逼近18个月高位，供应紧俏激励基金买盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们认为，大部分涨势受大宗商品贸易顾问和动能交易商推动，以及基于对全球经济增长乐观看法的大桩交易。因此，我们认为推动市场的不是基本面因素。我们预计价格将回落。”
欧洲各国央行可能被迫出台措施支撑经济，这种预期也点燃市场对铝和锌的热情。此前发布的数据显示欧洲制造业增长放缓。
0722GMT，LME期铜上涨0.2%至每吨6,953美元，前日下滑0.6%，跌至每吨6,913.25美元的支撑位附近。
上海期交所主力11月期铜 下跌0.2%至每吨49,860元人民币(8,114美元)。
LME期锌 升至近一个月高点每吨2,384美元，因现货供应出现短缺。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 田建华/高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。