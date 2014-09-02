金属期市：伦敦期铝上涨逼近18个月高位，供应紧俏激励基金买盘

“我们认为，大部分涨势受大宗商品贸易顾问和动能交易商推动，以及基于对全球经济增长乐观看法的大桩交易。因此，我们认为推动市场的不是基本面因素。我们预计价格将回落。”

欧洲各国央行可能被迫出台措施支撑经济，这种预期也点燃市场对铝和锌的热情。此前发布的数据显示欧洲制造业增长放缓。

0722GMT，LME期铜上涨0.2%至每吨6,953美元，前日下滑0.6%，跌至每吨6,913.25美元的支撑位附近。

上海期交所主力11月期铜 下跌0.2%至每吨49,860元人民币(8,114美元)。

LME期锌 升至近一个月高点每吨2,384美元，因现货供应出现短缺。(完)

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